17 марта 2023, 17:13
Евросоюз сохранил возможность введения санкций против Росатома
ТАСС: ЕС рассматривает санкции против Росатома, но ему «сложно найти замену»
В Евросоюзе продолжают обсуждение вопроса о введении санкций против Росатома. Однако российскому поставщику ядерного топлива «сложно найти замену». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломата во внешнеполитической службе ЕС.
«Вопрос о санкциях в отношении Росатома остается на столе переговоров, но российскому атомному топливу сложно найти альтернативу в ЕС», — сказал источник.
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По словам дипломата, Евросоюз может ввести новые антироссийские санкции. Но большую часть всевозможных рестрикций уже приняли.
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В марте Евросоюз снова продлил на шесть месяцев санкционный список против России. Страны ЕС исключили из перечня погибшего замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова и других умерших. Также стало известно, что страны G7 собираются оставить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Представители Еврокомиссии уже передали эту информацию странам — участницам объединения о позиции «Большой семерки».
В пятницу, 17 марта, российское Министерство иностранных дел внесло в стоп-лист 23 гражданина Великобритании, в том числе военных и работников пропагандистских структур.
Санкции
Евросоюз
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