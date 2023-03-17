Мир 17 марта 2023, 17:13 Евросоюз сохранил возможность введения санкций против Росатома ТАСС: ЕС рассматривает санкции против Росатома, но ему «сложно найти замену» РИА «Новости»

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В Евросоюзе продолжают обсуждение вопроса о введении санкций против Росатома. Однако российскому поставщику ядерного топлива «сложно найти замену». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломата во внешнеполитической службе ЕС.

«Вопрос о санкциях в отношении Росатома остается на столе переговоров, но российскому атомному топливу сложно найти альтернативу в ЕС», — сказал источник.

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По словам дипломата, Евросоюз может ввести новые антироссийские санкции. Но большую часть всевозможных рестрикций уже приняли.

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В марте Евросоюз снова продлил на шесть месяцев санкционный список против России. Страны ЕС исключили из перечня погибшего замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова и других умерших. Также стало известно, что страны G7 собираются оставить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Представители Еврокомиссии уже передали эту информацию странам — участницам объединения о позиции «Большой семерки».

В пятницу, 17 марта, российское Министерство иностранных дел внесло в стоп-лист 23 гражданина Великобритании, в том числе военных и работников пропагандистских структур.