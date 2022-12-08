Мир 08 декабря 2022, 17:57 Евросоюз согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне Хорватия войдет в Шенгенскую зону с 1 января РИА «Новости»

Читать 360tv в

Хорватия присоединится к Шенгенской зоне начиная с 1 января. Об этом сообщило постоянное представительство страны при Евросоюзе на странице в Twitter.

«Сделан последний шаг! Могу официально подтвердить, что с 1 января 2023 года Хорватия официально присоединяется к Шенгенской зоне», — написал премьер-министр республики Андрей Пленкович.

Реклама

Он добавил, что хорватская заявка получила единогласную поддержку Совета Евросоюза по юстиции и внутренним делам.

Реклама

На заседании 8 декабря Совет ЕС рассматривал поданные заявки на вхождение в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии. За вступление стран проголосовали 25 из 27 министров, однако Австрия и Нидерланды выступили против. Таким образом, Румыния и Болгария не вошли в Шенгенскую зону.

Всего в Шенгенской зоне находятся 26 государств, в которых действует единая система пограничного контроля.