Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть – СМИ | 360°

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Евросоюз согласовал ограничение цен на российскую нефть – СМИ

Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть

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Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России. Как сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов, в пакет войдет введение лимита цен на нефть.

Издание отметило, что пока чиновники достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций. Ожидается, что 5 октября они утвердят окончательную версию текста.

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Также газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Евросоюз может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа.

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Намерение снизить зависимость от российских энергоносителей министры финансов стран G7 объявили на саммите 26–28 июня. В «Большой семерке», куда входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Великобритания, хотят ограничить цены на российскую нефть так, чтобы они были выше стоимости добычи, но оставались ниже нынешних рыночных цен.

Москва ответила на это жестко: страны, которые будут применять лимиты, рискуют остаться без экспорта из РФ. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее собственным интересам.

Ранее власти Греции и Кипра изменили мнение насчет установления потолка цен на российскую нефть и поддержали Евросоюз.

Авторы:

G7

Нефть

Евросоюз

Цена на нефть

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