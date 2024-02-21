Важное 21 февраля 2024, 12:26 Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций Reuters: послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций Unsplash

Читать 360tv в

Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который планировали приурочить к годовщине начала спецоперации. Ограничительные меры введут против порядка 200 физических и юридических лиц, сообщило Reuters.

Источники агентства заявили 21 февраля, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций. Они уточнили, что в черный список внесли около 200 имен и компаний.

Реклама

Аналогичная информация появилась на странице бельгийского председательства в Совете ЕС в X (бывшем Twitter). Пресс-служба заявила, что послы Евросоюза достигли «принципиального согласия» по очередному пакету санкций. Теперь предстоит письменная процедура утверждения в Совете Евросоюза. В случае успеха ограничения введут к 24 февраля.

Новые рестрикции анонсировали в США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что их введут в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального. В Совфеде пообещали принять ответные меры.