21 февраля 2024, 12:26
Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций
Reuters: послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который планировали приурочить к годовщине начала спецоперации. Ограничительные меры введут против порядка 200 физических и юридических лиц, сообщило Reuters.
Источники агентства заявили 21 февраля, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций. Они уточнили, что в черный список внесли около 200 имен и компаний.
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Аналогичная информация появилась на странице бельгийского председательства в Совете ЕС в X (бывшем Twitter). Пресс-служба заявила, что послы Евросоюза достигли «принципиального согласия» по очередному пакету санкций. Теперь предстоит письменная процедура утверждения в Совете Евросоюза. В случае успеха ограничения введут к 24 февраля.
Новые рестрикции анонсировали в США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что их введут в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального. В Совфеде пообещали принять ответные меры.
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