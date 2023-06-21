Мир 21 июня 2023, 16:26 Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкций Председательство Швеции в Совете ЕС: Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций против России РИА «Новости»

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Постоянные представители государств, входящих в Европейский союз, договорились об 11-м пакете антироссийских санкций. Об этом сообщило председательство Швеции в Совете ЕС на странице в Twitter.

«Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России. Пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам», — уточнили в председательстве.

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Предыдущий пакет ограничительных мер Евросоюз утвердил 25 февраля. В 10-м пакете ЕС расширил экспортно-импортные и персональные санкции, а также ввел новые запреты в отношении российских СМИ.

Ранее правительство Великобритании разработало законопроект, позволяющий сделать санкции против России долгосрочными. Британские власти решили сохранить антироссийские ограничения, пока Украина не получит компенсацию.

Президент России Владимир Путин отметил на Петербургском международном экономическом форуме, что санкции не помешали развитию страны. По словам главы государства, от попыток ввести искусственные ограничения страдают сами их инициаторы.