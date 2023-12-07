Мир 07 декабря 2023, 11:06 Евросоюз собрался наладить прочные связи с Китаем Глава Евросовета Мишель сообщил о желании ЕС наладить связи с Китаем РИА «Новости»

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Страны Европейского союза захотели наладить взаимовыгодные и стабильные связи с Китаем. Об этом во вступительном слове перед саммитом КНР — ЕС в Пекине сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы едины в стремлении установить взаимовыгодные и стабильные отношения с Китаем», — сказал он.

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Мишель подчеркнул, что содружество хочет развивать отношения с Китаем на принципах взаимности, предсказуемости и прозрачности.

Саммит Китай — Евросоюз пройдет в Пекине в четверг, 7 декабря. ЕС представит Мишель, со стороны КНР выступит премьер Государственного совета Ли Цян.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз и КНР должны совместно работать над обеспечением процветания и стабильности в мире в период глобальных перемен.

По его словам, стороны уже добились огромных успехов в диалоге по цифровым технологиям, экологии и торгово-экономического партнерства, писал RT.