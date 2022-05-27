Евросоюз снимет санкции с российских бизнесменов в обмен на их деньги

Западные страны могут снять с российских бизнесменов санкции в обмен на их согласие распрощаться с замороженными активами. Эти деньги будут отданы Украине. Такую идею, по информации Associated Press, обсуждают в Евросоюзе.

Она в частности обсуждалась на встрече министров финансов G7 в свете выделения дополнительной помощи Украине. Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что такова воля самих бизнесменов из России. Источники издания отметили, что решение еще не принято. Но если инициативу одобрят, она будет особенно выгодна для Германии. В ней заморожен большой объем активов россиян, а забрать эти деньги не позволяет закон.

«Добровольно отказавшись от части своего состояния за границей, олигархи избавили бы западные правительства от потенциального смущения от отказа их собственных судов», — отметили собеседники издания.