Мир 09 августа 2023, 08:28 Евросоюз сможет увеличить запасы дешевого газа за счет украинских «подземок» Экономист Скрябин: Евросоюз за счет хранилищ Украины нарастит запасы газа на 10% Freepik

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Используя подземные хранилища газа (ПХГ) на территории Украины, страны Евросоюза смогут нарастить свои запасы примерно на 10%. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал об этом РИА «Новости».

К 1 ноябрю, по данным Gas Infrastructure Europe, европейские хранилища решили заполнить на 90%. В среднем они заняты на 87,4%. Закупить газ решили до наступления осени, когда повысят цены.

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Дмитрий Скрябин сообщил, что собственные хранилища Евросоюза рассчитаны на 107 миллиардов кубометров, а заполнены на 94 миллиардов кубометров газа. Украинские «подземки» объемом примерно 30 миллиардов кубометров. Западные партнеры киевского режима могли бы занять до трети, то есть 10 миллиардов кубометров.

«Поэтому ЕС, используя ПХГ Украины, теоретически может увеличить запасы газа на 10%», — предположил он.

Экономист назвал такой способ накопления топлива относительно безопасным. Хранилища построили на глубине двух километров, а боевые действия устроили относительно далеко от них.

В 2022 года расходы Евросоюза на газ увеличились в 3,3 раза, сообщили «Известия». Страны потратили на голубое топливо 208 миллиардов евро.