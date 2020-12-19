Евросоюз счел себя «униженным» мемуарами Обамы

В своей новой книге «Земля обетованная» экс-президент США (2008–2016 гг.) Барак Обама заявил, что из-за «неразрешимых противоречий» Евросоюз переживает, возможно, величайший кризис доверия в своей истории. По его мнению, будущее блока выглядит довольно мрачным, и это высказывание в Европе сочли унизительным.

Как пишет Express, выход Великобритании из союза нанес сокрушительный удар по имиджу Брюсселя. Не лучшим образом выглядит и спор государств-членов ЕС о фонде по восстановлению после пандемии COVID-19. Издание утверждает, что Обама, сохранивший политический вес, своей убийственной оценкой «всадил нож» в тело Евросоюза.

Обама называет появление Евросоюза одним из самых значительных экспериментов по созданию процветающего сообщества в истории человечества. В обмен на отказ от некоторых элементов своего суверенитета государства-члены ЕС получили общий рынок, евро и Европейский парламент.

Но греческий кризис 2008 года обнажил «неразрешенные противоречия», мешающие углублению интеграции. У Афин не было понимания о выходе из сложившейся ситуации, ведь членство в еврозоне не сделало денежно-кредитную политику страны более гибкой. Вдобавок финансовая помощь, оказанная Греции Германией и Францией, имела для стран-помощниц большие внутренние последствия. По мнению Обамы, тогда было подорвано доверие к еврозоне, и «шрамы» видны до сих пор.

Барак Обама назвал российский фильм «Дылда» один из лучших фильмов уходящего года, и отдал ему второе место в своем личном рейтинге. Первую и третью строчку заняли «Ма Рейни: мать блюза» и «Бакурау» соответственно.