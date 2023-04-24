Мир 24 апреля 2023, 15:42 Евросоюз решил усилить влияние на дружественные России страны Politico: ЕС захотел отнять влияние России на Казахстан, Бразилию, Чили, Нигерию Pxhere

Читать 360tv в

Европейский союз подготовил развернутый план развития сотрудничества с дружественными для российской стороны Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном для усиления изоляции. Такой документ изучило руководство ЕС, сообщило издание Politico.

«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения», — говорится в документе.

Реклама

По данным издания, Евросоюз собирается развивать торговлю с вышеназванными странами и формировать для них индивидуальные предложения в таких сферах, как энергетика, миграция, экономическое развитие, область безопасности. Министры иностранных дел европейских государств обсудят этот план на саммите 24 апреля.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что данная инициатива — большая переориентация внешней политики. В подготовленном плане также говорится о том, что Европейский союз вынужден соперничать за ресурсы и влияние с Россией и Китаем. Ведь у Казахстана есть запасы газа и нефти, Чили и Бразилия находятся в богатой сырьем Латинской Америке, а Нигерия — это экономический центр Западной Африки.