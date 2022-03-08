Евросоюз решил не запрещать импорт российских энергоносителей

Евросоюз не собирается запрещать импорт энергоносителей из России. С таким сообщением выступил представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с журналистами телеканала Al-Jazeera.

Так Боррель прокомментировал данные о новых санкциях в отношении России, которые вводят Соединенные Штаты. В их числе оказались и запреты на поставки энергоресурсов.

«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», — сказал Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, в Евросоюзе убеждены, что пока нужно продолжать искать альтернативные источники энергии. Россия при этом не единожды подчеркивала, что продолжает исполнять свои обязательства по всем ранее заключенным контрактам. Такое же мнение выражали и потребители, в том числе в Германии.

Боррель добавил, что вступление Украины в ЕС не исключается, однако оно может произойти не сразу. Он подчеркнул, что Евросоюз не собирается подталкивать Украину воевать с Россией.

О том, что Вашингтон установил запрет на импорт энергоресурсов из России, американский президент Джо Байден объявил во вторник вечером. Он отметил, что это решение принято на фоне ситуации на Украине, его поддержали обе партии в конгрессе.