Мир 22 января 2024, 07:52 Евросоюз разработал новый способ финансирования Украины WSJ: ЕС запланировал создать новый фонд помощи Украине для обхода вето Венгрии Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency/globallookpress

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Европейская служба внешних связей разработала новую схему для военной поддержки Украины. С помощью нее ЕС планирует выделить стране более 20 миллиардов евро. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, проект разработали для обхода вето Венгрии на выделение Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро. Инициатива предполагает создание фонда, который получит около 6,5 миллиарда евро из созданного в 2022 году Европейского фонда мира. В новую структуру также будут направлять до пяти миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 годы.

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Деньги из фонда будут компенсировать расходы европейских стран на закупки вооружений для ВСУ. Часть финансирования также планируют использовать для военной подготовки украинских военных в ЕС.

«В 2024 году проект может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь на сумму приблизительно 7,5 миллиарда евро», — указали в издании.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение Украине 50 миллиардов евро. Венгерский лидер также выступил против переговоров о вхождении страны в Евросоюз, так как украинские власти не смогли выполнить все необходимые требования.