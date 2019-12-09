  • Евросоюз разработает свой «акт Магнитского»

    09 декабря 2019, 19:41

    Александра Каширина

    Европейский Союз планирует разработать санкционный законопроект в сфере прав человека, аналогичный «акту Магнитского» в США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

    «По запросу ряда стран мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен „акту Магнитского“ в США», — заявил Боррель в понедельник, 9 декабря, на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

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    По его словам, такое решение требует единогласия, поэтому Европейский союз достиг в этом вопросе «прочного консенсуса».

    Политик также отметил, что это позволит реагировать на серьезные нарушения в области прав человека. У ЕС уже имеются аналогичные законы, действующие, к примеру, в отношении лиц, применивших химическое оружие.

    В 2012 году Конгресс США принял акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который подписал президент Барак Обама. «Акт «Магнитского» позволяет применить односторонние санкции к российским чиновникам, которые якобы нарушили права своих граждан. Позже Конгресс решил распространить действие закона и на другие страны.

    К «акту Магнитского» присоединились также Канада, Латвия, Литва и Эстония. В списке более полусотни российских высокопоставленных чиновников, попавших под действие санкций.