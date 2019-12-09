Евросоюз разработает свой «акт Магнитского»

«По запросу ряда стран мы договорились запустить работу по созданию глобального санкционного режима по правам человека, который будет аналогичен „акту Магнитского“ в США», — заявил Боррель в понедельник, 9 декабря, на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

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По его словам, такое решение требует единогласия, поэтому Европейский союз достиг в этом вопросе «прочного консенсуса».

Политик также отметил, что это позволит реагировать на серьезные нарушения в области прав человека. У ЕС уже имеются аналогичные законы, действующие, к примеру, в отношении лиц, применивших химическое оружие.

В 2012 году Конгресс США принял акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», который подписал президент Барак Обама. «Акт «Магнитского» позволяет применить односторонние санкции к российским чиновникам, которые якобы нарушили права своих граждан. Позже Конгресс решил распространить действие закона и на другие страны.

К «акту Магнитского» присоединились также Канада, Латвия, Литва и Эстония. В списке более полусотни российских высокопоставленных чиновников, попавших под действие санкций.