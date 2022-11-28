Мир 28 ноября 2022, 03:06 Евросоюз рассмотрит просьбу об отмене санкций против Россельхозбанка «Известия»: ЕС рассмотрит просьбу о переподключении Россельхозбанка к SWIFT РИА «Новости»

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Евросоюз изучит вопрос о снятии санкций с Россельхозбанка. Также он рассмотрит просьбу о переподключении финансовой организации к системе SWIFT, сообщили «Известия» со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT», — заявил он.

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Как подчеркнул Стано, совершить платежи можно и сейчас, но транзакции стали более дорогими и медленными. По его словам, любые изменения, касающиеся санкций Евросоюза, должны единогласно поддержать все страны-участницы. Озвученная просьба предполагает отступление от ограничительных мер. Если ее выполнят, то операторы ЕС смогут работать с попавшими под санкции российскими банками.

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Стано добавил, что остаются открытыми многие платежные каналы. Большинство банков России не попали под ограничения и продолжают пользоваться SWIFT. В качестве примера представитель внешнеполитической службы привел Газпромбанк.