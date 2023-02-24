Мир 24 февраля 2023, 14:51 Евросоюз рассмотрит мирный план Китая по Украине с позиции дружбы Пекина и Москвы Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕС рассмотрит заявление Китая с позиции ее дружбы с Россией rawpixel

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В Евросоюзе усомнились в искренности Китая, который выдвинул тезисы по урегулированию конфликта на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что изучит документ с позиции дружественных отношений Пекина и Москвы. Ее слова процитировал ТАСС.

«Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией», — сказала она.

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Ранее МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса, в котором призвал стороны прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Также Пекин призвал Запад и Европу предоставить России и Украине платформу для возобновления диалога и прекратить односторонние санкции.

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В свою очередь, еще до опубликования «мирного плана» Китая руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что не стоит серьезно относиться к готовящемуся заявлению. В США считают, что Пекин пытается усидеть на двух стульях, демонстрируя, с одной стороны, нейтралитет по украинскому кризису, с другой — поддерживает Россию.