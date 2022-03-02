Евросоюз рассказал, какой ущерб понесет экономика ЕС от санкций против России

Наложенные на Россию санкционные ограничения нанесут серьезный ущерб экономике Евросоюза. Об этом говорится в релизе на официальном сайте Еврокомиссии.

Наиболее тяжелыми издержками называются общая инфляция и повышение цен на энергоносители. Организация отметила, что союз еще не восстановился от последствий пандемии коронавирусной инфекции, когда произошла ситуация на Украине.

«ЕС еще предстоит решить эти задачи, дать ответ на поставленные перед ним вопросы», — заявила Еврокомиссия.

Ранее стало известно, что Евросоюз договорился об отключении от системы межбанковских платежей SWIFT ряда отечественных банков, в их числе ВЭБ.РФ, «Россия», Новикомбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и «Открытие».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что санкции со стороны Запада не расшатают российскую экономику. По его словам, у нее есть определенный потенциал и запас прочности, так что на ногах финансовые институты устоят.