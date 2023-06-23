Мир 23 июня 2023, 17:44 Евросоюз расширит производство боеприпасов для поддержки Украины Послы стран ЕС договорились о расширении производства боеприпасов до 1 миллиона в год U.S. Department of Defense

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Постоянные представители стран Евросоюза договорились расширить производство артиллерийских боеприпасов, ракет для РСЗО и ПВО на территории объединения до 1 миллиона штук в год. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

«Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европарламентом о регламенте акта поддержки производства боеприпасов», — указали в сообщении.

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По данным председательства, решение поможет Евросоюзу нарастить мощности в производстве боеприпасов. Благодаря этому оборонная промышленность ЕС сможет лучше поддерживать Украину и страны объединения, отметили в сообщении.

Ранее руководитель дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС столкнулся с дефицитом материалов для производства боеприпасов. По словам главы евродипломатии, из-за нехватки сырья автономия объединения и стран-участников оказалась под угрозой.