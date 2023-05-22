Мир 22 мая 2023, 19:08 Евросоюз расширит объемы военной помощи Украине Глава Евродипломатии Боррель объявил об увеличении поставок вооружений на Украину РИА «Новости»

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Страны Евросоюза увеличат поставки систем противовоздушной обороны и других видов вооружений для достижения успешного результата украинских войск. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением по итогам заседания Совета ЕС выступил глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что успех украинской армии зависит не только от прошедших обучение военных, но также от поставок оружия и боеприпасов.

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«Военная помощь усилится и расширится. Мы направим больше систем противовоздушной обороны, которые сыграют свою роль на поле боя», — заявил Боррель.

Дипломат добавил, что на полигонах Евросоюза подготовку уже завершили 15 тысяч украинских военных, такое же количество планируется подготовить до конца 2023 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки западного вооружения на Украину продолжат после завершения специальной военной операции. Он пояснил, что вопрос гарантий безопасности, о которых говорил украинский президент Владимир Зеленский, останется актуальным еще долгое время.

При этом глава немецкого правительства подчеркнул, что тему об объемах будущих поставок вооружений на Украину пока еще обсуждают все страны-союзники.