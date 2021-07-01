Евросоюз расширил список стран, гражданам которых откроет въезд

Европейский союз добавит Канаду, а также 10 других стран в перечень государств, кому разрешено посещать ЕС. Об этом накануне объявил Совет ЕС, сообщает ТАСС.

«Совет добавляет 10 стран и одно юридическое лицо/ территориальный орган в список государств, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки», — говорится в сообщении.

Помимо Канады, ограничения на въезд отменят для Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Брунея, Канады, Иордании, непризнанного Косово, Молдавии, Черногории, Катара, Саудовской Аравии.

Кроме того, границы могут открыть для граждан Албании, Сербии, Израиля, Японии, Ливана, Австралии, Новая Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Южной Кореи, Сингапура, Тайвани, Таиланда, США, Гонконга, Макао, сообщила «Национальная служба новостей».