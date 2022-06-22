Развитые страны могут задуматься о выходе из Евросоюза, не желая больше вкладывать деньги в политику выравнивания и снабжать менее обеспеченных союзников. Такой прогноз дал РИА «Новости» экс-премьер Украины Николай Азаров.

Сейчас наиболее успешные страны, например, Германия, Франция и Нидерланды, делают отчисления на дотацию выравнивания. Эти деньги направляются на развитие инфраструктуры, строительство дорог, а в некоторых случаях тратятся неэффективно или вовсе пропадают. Такая политика, по словам Николая Азарова, неэффективна, и члены Евросоюза это понимают.

«Я имею в виду по дотациям выравнивания. Она иррациональная, и она рано или поздно приведет к тому, что не только Великобритания выйдет из Евросоюза, как она сделала, но и ряд других стран подумают о том, стоит ли им там находиться», — предположил он.

Крах европейского единства спрогнозировал также председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он прокомментировал заявление Европарламента о «глубоком реформировании» Евросоюза.