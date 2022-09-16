Евросоюз озвучил уровень заполнения газохранилищ к середине сентября | 360°

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Евросоюз озвучил уровень заполнения газохранилищ к середине сентября

Ассоциация GIE: уровень заполнения хранилищ Европы газом приблизился к 85%

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Уровень заполнения газохранилищ стран ЕС почти достиг 85% на 14 сентября. Данные озвучили в Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передало РИА «Новости».

Закачка газа в подземные хранилища Европы не останавливается. Хотя целевой уровень на 2022 год — 80%, его необходимо было достичь к 1 ноября.

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Ежедневный прирост за 15 сентября составил всего 0,22 процентного пункта. Это минимальный темп за первый осенний месяц. Всего в европейских газохранилищах сейчас примерно 91,64 миллиарда кубометров газа.

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По данным GIE, 13 из 18 стран ЕС превысили по заполненности топливом целевые 80%. Отмечается, что газовые хранилища обычно обеспечивают всего 25–30% газа, потребляемого в европейских странах в течение зимы, поэтому даже максимальные запасы не гарантируют надежного прохождения холодного периода.

В июле немецкие газохранилища оказались почти пустыми.

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