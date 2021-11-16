Евросоюз проведет первые военные учения в 2023 году

Евросоюз собирается провести военные учения в 2023 году. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на газету El País.

По данным ИА Nаtiоn Nеws, такие учения пройдут впервые. Стало известно о документах, в которых содержится информация о повышении военного потенциала ЕС.

«С 2023 года мы будем регулярно организовывать военные учения, в том числе военно-морские», — процитировали СМИ документ.

В первых учениях примут участие до 5 тысяч военных.