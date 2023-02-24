Мир 24 февраля 2023, 00:17 Евросоюз «проглотил» диверсию на «Северных потоках» в угоду США — Небензя Постпред России при ООН Небензя: ЕС «проглотил» подрыв газопроводов в угоду США

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Евросоюз «проглотил» подрыв магистральных газопроводов «Северный поток» «Северный поток — 2» своим ближайшим союзником, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. При расследовании диверсий пытаются замести факты под ковер, отметил дипломат на заседании Совета безопасности всемирной организации. Его процитировал ТАСС.

Ситуацию с раболепным подчинением Европы США Небензя назвал «импотенцией» в экономической сфере и заявил, что такого в истории еще не было.

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«Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного, в том числе, европейскими инвесторами», — заявил Небензя.

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По его словам, в Европе стараются скрыть все неудобные факты, чтобы не вызвать недовольство США.

Дипломат подчеркнул, что при таком раскладе не приходится говорить о самостоятельности Евросоюза. Шансов у ЕС стать одним из полюсов многополярного мира практически не осталось, отметил постпред.

Новый представитель Турции в ООН Седат Онал сделал резкий выпад в адрес России на сессии ООН. Он заявил, что республика поддерживает целостность Украины и выступает против спецоперации. Онал считает, что действия России нарушают принципы ООН, об этом сообщило издание «Утро.ру».