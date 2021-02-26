Евросоюз продлил санкции в отношении Белоруссии на год

Европейский союз продлил ограничения в отношении Белоруссии до 28 февраля 2022 года, сообщило РИА «Новости».

Речь идет о санкциях против высокопоставленных чиновников страны «за репрессии» и «запугивание мирных демонстрантов». Помимо прочего, будут продлены и ограничения, касающиеся граждан, которые имеют отношение к «фальсификации выборов», написал сайт «Утро.ру».

Напомним, что Брюссель ввел три пакета санкционного режима в октябре, ноябре и декабре прошлого года. Под санкции попали 88 физлиц и семь белорусских организаций.