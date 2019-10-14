Евросоюз продлил санкции против России из-за отравления в Солсбери

Дом Скрипаля выставят на торги Подробнее

«Совет продлил ограничительные меры со стороны ЕС по борьбе с применением и распространением химического оружия до 16 октября 2020 года», — сказано в документе.

Санкции касаются пятерых граждан, связанных с сирийским режимом. Также в список попали четверо россиян по делу об инциденте в британском Солсбери и организация — Центр научных исследований в Сирии. Ограничительные меры подразумевают замораживание активов всех перечисленных юридических и физических лиц.

По версии правоохранителей Великобритании, 4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь отравили сотрудники спецслужб России. Они использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок». Семью нашли без сознания в Солсбери и экстренно госпитализировали.

После случившегося британская сторона во всем обвинила Москву, но каких-либо существенных доказательств так и не предоставила. В свою очередь Россия отвергает все обвинения и требует ответить на ряд вопросов по отравлению.