Евросоюз продлил санкции против России

Европейский союз в очередной раз продлил экономические санкции, введенные против России в 2014 году. Срок ограничительных мер, как уже заведено, продлили еще на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года. Об этом сообщили на сайте Европейского совета.

Лидеры Евросоюза единогласно поддержали продление санкций в отношении отдельных секторов российской экономики еще 16 декабря, во время саммита ЕС в Брюсселе. Тогда главы стран ЕС призвали Россию «приступить к выполнению» Минских соглашений, с прогрессом в реализации которых и увязан срок санкций. Вопрос об их продлении в ЕС поднимают каждые полгода, оценивая выполнение договоренностей по ситуации на Украине.

ЕС ввел санкции против России летом 2014 года. Изначально их утвердили на один год.

Российская сторона неоднократно указывала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

В ответ на санкции Россия ввела продуктовое эмбарго на ряд европейских товаров и взяла курс на импортозамещение.

Ранее в Кремле прокомментировали возможные новые санкции США, которые подготовили сенаторы-демократы на случай мифического «вторжения» России на Украину.