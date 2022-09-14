Евросоюз продлил действие персональных санкций за «подрыв суверенитета Украины» | 360°

Мир 14 сентября 2022, 21:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Евросоюз продлил действие персональных санкций за «подрыв суверенитета Украины» ЕС на полгода продлил действие индивидуальных санкций за «подрыв суверенитета Украины» Pxhere.com

Читать 360tv в

Совет ЕС на полгода — до 15 марта 2023-го — продлил действующие персональные санкции за «подрыв суверенитета Украины». Это следует из заявления Совета Евросоюза.

Ограничения в частности затронули политическое руководство России, а также крупный бизнес, военных и представителей СМИ.

Реклама

«ЕС также принял беспрецедентные меры для того, чтобы значительно ослабить российскую экономику, лишить ее критически важных технологий и рынков», — привело РИА «Новости» фрагмент заявления.

Реклама

Существующие санкции, как отмечается, предусматривают ограничения на поездки физических лиц и замораживание активов. Кроме того, попавшим под ограничения запретили предоставлять средства или другие экономические ресурсы, уточнили «Известия».

В общей сложности персональные санкции ввели уже против 1206 физических лиц и 108 организаций из России.

В начале сентября в МИД России заявили, что страна расширит санкции против Евросоюза в ответ на введение новых ограничительных мер в отношении россиян. В перечни включили военное руководство ЕС и тех, кто причастен к поставкам вооружения на Украину.

0 0 0 0 0 0