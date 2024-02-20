Мир 20 февраля 2024, 09:44 Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на год Совет Евросоюза продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года Unsplash

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Антироссийские санкции Евросоюза оставили в силе еще на год. Решение Совета опубликовали в официальном журнале.

«Ограничительные меры, содержащиеся в решении (CFSP) 2022/266, должны быть продлены еще на 12 месяцев, до 24 февраля 2025 года», — постановил Совет ЕС.

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Члены организации осудили проведение спецоперации, вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Они решили, что целесообразно сохранить уже действующие и при необходимости ввести новые ограничительные меры. Решение вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть 21 февраля.

Санкции почти не оказали влияния на российскую экономику, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По мнению президента России Владимира Путина, из-за ограничений для отечественных компаний открылись новые возможности.