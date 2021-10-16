Евросоюз призвали ввести новые санкции против России
Польский институт международных отношений призвал ЕС ввести финансовые санкции против России
Представители Польского института международных отношений призвали Евросоюз ввести новые финансовые санкции против России, сообщил RT со ссылкой на бюллетень правительственного центра.
Введение новых ограничений в адрес Москвы необходимо якобы из-за «агрессивных шагов» России, направленных в сторону соседних государств и членов Евросоюза.
Представители Польского института заявили, что ощутимее всего по России могут ударить финансовые санкции, направленные на энергетическую и банковскую отрасли.
«ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей», — привел текст документа RT.
По мнению польской стороны, финансовые ограничения в адрес России смогут ослабить позицию российских государственных энергетических компаний, которые, как считают в Польском институте международных отношений, являются источником дохода для российских властей и «связанных с ними олигархов».
Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил RT, что такой призыв направлен на отвлечение внимания руководства ЕС от проблем в самой Польше.
Санкционный список россиян 11 октября руководство ЕС пополнило восемью гражданами России.