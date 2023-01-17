Мир 17 января 2023, 00:18 Евросоюз призвали «не промахнуться» с запретом виз для россиян Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС не должен «не промахнуться» с запретом виз для россиян Публичное достояние

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Евросоюз не может промахнуться с возможным запретом виз для россиян. С таким заявлением выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Его слова привела газета Kronen Zeitung.

«Мы не должны промахнуться, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян», — сказал министр, выступая на конференции в Париже.

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По мнению Шалленберг, украинский кризис привел к тому, чтобы параллельно подумать и «о следующем дне, следующей неделе и следующем месяце» в отношениях с Россией. Особую роль в этом вопросе он уделил ОБСЕ, как одной из немногих оставшихся платформ, где еще есть российские дипломаты.

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МИД России ранее сообщило, что граждане России не могут получить туристические визы для поездок в некоторые страны Евросоюза. На это повлиял официальный запрет на въезд. Российских туристов официально не принимают в Латвии, Литве, Финляндии, Польше, Эстонии и Чехии.

Польское правительство запретило россиянам въезд по морю и по воздуху, независимо от наличия шенгенской визы, в сентябре 2022 года. Власти Польши объяснили это решение обеспечением общественной безопасности.