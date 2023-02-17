Мир 17 февраля 2023, 17:32 Евросоюз призвали к перевооружению Президент Франции Макрон потребовал от стран Евросоюза больше тратить на оборону РИА «Новости»

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Власти стран Евросоюза должны значительно увеличить расходы на оборону и провести перевооружение за счет производственной и технологической базы. С таким заявлением в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что сегодня оборонный сектор некоторых стран Европы находится в полной зависимости от промышленных предприятий, расположенных за пределами Евросоюза.

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«Я призываю массово реинвестировать в нашу оборонную отрасль. Если европейцы хотят мира, мы должны обеспечить себя средствами для этого», — привел слова Макрона ТАСС.

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Президент Франции подчеркнул, что конфликт на Украине становится затяжным. Евросоюз продолжит помогать поставками оружия, но при этом он должен усиливать и собственную оборону в новых условиях.

Об истощении запасов военной техники и боеприпасов в странах Евросоюза из-за поставок на Украину говорится уже давно. Журналисты издания The Economist заявили, что запасов Германии хватит только на несколько дней ведения боевых действий, а не на месяц, как требует устав НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц после того как занял свой пост пообещал выделить дополнительные 100 миллиардов евро для Бундесвера, но военные денег не увидели до сих пор.

Запасы оружия в странах Европы уже близки к падению необходимого уровня, сообщило со ссылкой на источники в НАТО издание Foreign Policy. Собеседник пояснил, что альянс оказался не готов к интенсивным боям.

При этом европейские производители вооружений в условиях энергетического кризиса не спешат увеличивать объемы производства, а американские не верят в продолжительность украинского конфликта, поэтому не берут новые заказов.