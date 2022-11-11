Мир 11 ноября 2022, 04:51 Евросоюз призвали договориться с Россией о разделе Украины Бельгийский сенатор Детекс предложил ЕС договориться с Россией о разделе Украины РИА «Новости»

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Бельгийский сенатор Ален Детекс призвал Евросоюз договориться с Россией о разделе Украины и отменить введенные санкции. В интервью французскому изданию Causeur он назвал свое предложение путем к спасению Европы.

«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии [президента Украины Владимира] Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению», — заявил Детекс.

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Он добавил, что сейчас дипломатическое урегулирование ситуации лучше эскалации, которую поддерживают американские власти. Депутат напомнил о «Панамских документах», где Зеленского назвали офшорным махинатором. Он подчеркнул, что к подобному человеку можно относиться только как к одержимой высокомерием американской марионетке.

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Также Детекс отдельно остановился на вопросе антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры вредят самой Европе. При этом американцы получают от санкций выгоду, поставляя оружие и газ европейским государствам.

Ранее американские журналисты заявили, что США продолжают терять своих партнеров из-за желания навязать им свою позицию по санкциям и ситуации на Украине.