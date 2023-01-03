Мир 03 января 2023, 04:55 Евросоюз призвал КНДР к полной денуклеаризации Представитель ЕС призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации Pxhere

Читать 360tv в

Евросоюз призвал КНДР прекратить вызывающие военную напряженность действия, в их числе ракетные пуски и вторжения беспилотников за пределы границ страны. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«ЕС призывает КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации», — сказано в сообщении.

Реклама

Нарушение Северной Кореей резолюций СБ ООН и ее недавние заявления о том, что она намерена продолжать такие незаконные действия, как указано в документе, не идут на пользу народу КНДР.

Реклама

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, как напомнил сайт «Аргументы и факты», ранее призвал наладить массовое производство тактического ядерного оружия и увеличить запас ядерных боеголовок в КНДР.

Южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на сведения иностранных специалистов, сообщало, что северокорейские власти обладают от 15 до 60 ядерных боеголовок. Как предположили аналитики, уже в сентябре у КНДР было до 30 боеголовок, которые возможно применять в баллистических ракетах средней дальности.