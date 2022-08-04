Евросоюз призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Азербайджан и Армения должны немедленно прекратить вести боевые действия. С таким призывом выступила внешнеполитическая служба Евросоюза.

«Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения», — заявили в ЕС.

Как подчеркнули в документе, столкновение двух стран уже привели к погибшим и раненым. Евросоюз отметил важность снижения напряженности и полного соблюдения режима прекращения огня. Он предложил сторонам вернуться за стол переговоров, чтобы найти способ урегулировать конфликт.

«Европейский Союз по-прежнему привержен содействию преодолению напряженности и продолжению своего участия в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе», — заключили во внешнеполитической службе.

Ранее Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. По данным оборонного ведомства, ВС Азербайджана трижды за сутки открыли стрельбу.