Мир 03 января 2023, 02:16 Евросоюз признал свою неспособность конкурировать с США по господдержке Боррель: ЕС не может конкурировать с США в господдержке РИА «Новости»

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У Европейского союза нет таких возможностей по оказанию государственной поддержки, как у Соединенных Штатов. Поэтому он не хочет конкурировать с Вашингтоном в вопросе оказания такой помощи компаниям, написал в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз продолжает обсуждать проблемы, связанные с законом о снижении инфляции. Боррель напомнил, что этим законом не предусмотрено установление стоимости на выбросы углерода. При этом предполагаются государственные субсидии компаниям, которые производят товары на территории США.

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Дипломат подчеркнул, что это чревато для европейских производителей ущербом в торговых отношениях с американской стороной, а также идет вразрез с правилами ВТО. Он отметил, что ЕС не может вступать в конкурентную борьбу с Соединенными Штатами на основе государственных субсидий, так как это может грозить неприятными моментами для мировой экономики.

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Ранее Боррель заявил, что Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружение Украине. Он назвал конфликт тревожным звонком для всех в отношении военных возможностей.