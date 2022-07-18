Евросоюз приступил к финальному согласованию новых антироссийских санкций

Постоянные представители стран Евросоюза приступили к финальному оформлению нового пакета антироссийских санкций. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, написало РИА «Новости».

«Постпреды начали работу, чтобы финализировать, называйте это усилением мер против России, новым пакетом или новыми санкциями», — сообщил он.

Ранее Боррель рассказал, что в седьмом пакете антироссийских санкций Евросоюза появится эмбарго на поставки золота из РФ. Помимо этого, дипломат предупредил, что новые ограничения повлияют на энергетическую безопасность союза.

Также министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявлял, что новый санкционный пакет ЕС затронет интересы тех, кто поддерживает Россию с Украины, а также российских политиков и юридических лиц.

Помощник президента России Дмитрий Песков охарактеризовал санкции против России необходимой платой за суверенитет страны.