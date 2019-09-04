Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов

Ряд украинских производителей и экспортеров связали такое решение со вступление в силу новой директивы ЕС, принятой в марте текущего года. Она предусматривает усиление мер защиты от вредных карантинных организмов, а также отказ от поставок из стран, не входящих в состав Евросоюза. С 1 сентября не входящие в ЕС страны обязаны официально объявить об отсутствии у них определенных карантинных организмов.

Под запрет попали яблоки, груши, томаты, баклажаны, перец и другие плоды.

Согласно оценке экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, потери украинских производителей яблок в результате такой директивы могут составить от четырех до пяти миллионов долларов. Это около 15% всей экспортной выручки.