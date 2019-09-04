  • Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов

    04 сентября 2019, 18:27

    Ольга Чеснокова

    Евросоюз приостановил импорт яблок, груш и некоторых овощей из Украины с 1 сентября. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ряд украинских производителей и экспортеров связали такое решение со вступление в силу новой директивы ЕС, принятой в марте текущего года. Она предусматривает усиление мер защиты от вредных карантинных организмов, а также отказ от поставок из стран, не входящих в состав Евросоюза. С 1 сентября не входящие в ЕС страны обязаны официально объявить об отсутствии у них определенных карантинных организмов.

    Под запрет попали яблоки, груши, томаты, баклажаны, перец и другие плоды.

    Согласно оценке экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, потери украинских производителей яблок в результате такой директивы могут составить от четырех до пяти миллионов долларов. Это около 15% всей экспортной выручки.