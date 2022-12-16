Мир 16 декабря 2022, 01:40 Евросоюз увеличит поставки вооружения на Украину На саммите ЕС приняли решение нарастить поставки систем ПВО Украине РИА «Новости»

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Участники саммита ЕС приняли решение увеличить объемы военной поддержки Украины, особенно по ПВО и разминированию. Кроме этого, они одобрили программу помощи стране в размере 18 миллиардов евро. Об этом сообщил ТАСС.

«Европейский союз остается привержен предоставлению политической и военной поддержки Украине», — говорится в совместном заявлении участников саммита.

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Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что представители стран Евросоюза одобрили ранее предложенную программу помощи Украине на будущий год. Как и ожидалось, страна будет получать по 1,5 миллиарда каждый месяц, в сумме за год — это 18 миллиардов.

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«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 миллиардов евро. Европейский союз держит свое слово», — сказал он.

Ранее Новая Зеландия объявила о выделении Украине около двух миллионов долларов на закупку гуманитарной помощи. Красный крест на эти деньги закупить для украинцев лекарства, трансформаторы и генераторы, а также продукты питания.