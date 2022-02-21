Евросоюз пригрозил ударить по «самому слабому звену» России

России следует опасаться жестких санкций в случае нападения на Украину, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она сообщила в эфире телеканала ARD.

Санкции против России, которые могут ввести в случае агрессии на Украине, отрежут страну от мировых финансовых рынков, заявила глава ЕК. Она выразила надежду, что под угрозами санкций Россию заставят отказаться от мнимых планов нападения на соседнее государство.

«Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями. Потому что экономика — самое слабое звено России», — сказала фон дер Ляйен.

Вопрос о том, отключат ли Россию от межбанковской системы SWIFT, остается открытым. Фон дер Ляйен отметила, что от этого могут пострадать и западные финансовые институты.

Глава ЕК при этом не стала вдаваться в подробности, каким образом возможные санкции могут отразиться на газопроводе «Северный поток — 2».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило о подготовке властями США пакета санкций против России. Рестрикции подразумевают блокировку транзакций крупных банков в РФ.