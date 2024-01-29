Мир 29 января 2024, 03:05 Евросоюз придумал, как наказать Венгрию за отказ финансировать Украину FT: ЕС может саботировать экономику Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине РИА «Новости»

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Европейский союз может ударить по экономике Венгрии, если она не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. Об этом предупредила газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС.

Евросоюз разработал стратегию, нацеленную на слабости Венгрии, чтобы вызвать крах доверия инвесторов и нанести ущерб экономическому росту страны, если Будапешт не пересмотрит свою позицию по финансированию Украины.

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«В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра», — процитировала газета выдержки из документа.

Без денег Евросоюза международные компании могут отказаться от инвестирования в Венгрию, что спровоцирует увеличение бюджетного дефицита страны. Этот план поддержали многие страны-члены ЕС.

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану пригрозили, что используют «рычаги влияния», чтобы изменить его позицию по Украине. Подход правительства Венгрии к международным делам назвали пророссийским.