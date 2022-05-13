Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сомневается в безобидности желания Украины вступить в Евросоюз, ведь он из экономической платформы превратился в агрессивного игрока. Слова из его выступления перед журналистами привело РИА «Новости».

«Страны Евросоюза устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут, по сути дела, выполнять функции его придатка», — сказал министр после заседания совета глав МИД стран СНГ в Душанбе.

Западные страны пытаются испортить союзнические отношения стран, входящих в состав других объединений, например, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. Сергей Лавров уличил их в стремлении таким образом укрепить свое влияние в Центральноазиатском регионе. Он назвал призывы присоединиться к антироссийским санкциям самоуверенной, наглой и невоспитанной позицией.