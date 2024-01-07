Мир 07 января 2024, 13:18 Евросоюз предупредили о проблемах с энергетикой в 2024 году Аналитик Юшков: Украина может перекрыть транзит российского газа в Европу весной РИА «Новости»

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не исключил, что Украина весной перекроет транзит газа из России в Западную и Центральную Европу. Его слова привела Lenta.ru.

По мнению аналитика, в результате этого у Евросоюза появятся энергетические проблемы.

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«Зимой в 2023 году в Европе выдалась очень теплая зима. Во многих странах температура вовсе не опускалась ниже нуля. В подземных хранилищах есть большие запасы газа, порядка 50% от всего объема», — отметил он.

Юшков не исключил, что власти Украины уже весной перекроют поставки российского газа в Европу.

«Фактически это остановит весь транзит. В настоящее время Европа снабжается энергоносителем через территорию Украины. США активно выбивают Россию с газового рынка, поэтому под давлением Киев способен пойти на это», — добавил аналитик.

Ранее Юшков предупредил о резком росте цен на газ в случае прекращения договора Украины и России на транзит газа.