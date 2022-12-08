Мир 08 декабря 2022, 19:11 Евросоюз предупредили о потере позиций в отношениях с США из-за поддержки Украины МИД России: безоглядная поддержка Украины снижает позиции ЕС в торговых отношениях с США РИА «Новости»

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Безоглядная поддержка Украины отрицательно скажется на торгово-политических отношениях стран Евросоюза с Соединенными Штатами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На позиции Евросоюза также повлияют «взрывной рост цен на энергоносители, наращивание поставок дорогого американского сжиженного природного газа и втягивание в антикитайские инициативы Белого дома».

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По словам Захаровой, подходы Вашингтона к взаимодействию с Евросоюзом в экономической и других сферах несут потребительский характер.

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«Ведь американцы в достижении своих целей ни с кем не считаются, Евросоюз — не исключение», — добавила дипломат.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона «О борьбе с инфляцией».

Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в него включили свыше 200 физических и юридических лиц.