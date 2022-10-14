Евросоюз предоставит Украине обещанные €5 млрд | 360°

Мир 14 октября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз предоставит Украине обещанные €5 млрд Bloomberg: Евросоюз выделит Украине обещанные €5 млрд из пакета финансовой помощи РИА Новости

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Евросоюз предоставит Украине обещанные 5 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что эта сумма входят в пакет финансовой помощи в размере 9 миллиардов евро. Его страны ЕС согласовали 18 мая.

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По данным ньюсмейкеров агентства, в ближайшие дни Евросоюз выделит Украине 2 миллиарда евро, а затем еще 2,5 миллиарда евро во второй половине ноября. На декабрь запланирован транш в 500 миллионов евро.

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Страны Европы не могли оперативно согласовать выплаты и график их предоставления, так как имелись разногласия по условиям операций.

В сентябре Европейская комиссия предложила Украине дополнительные 5 миллиардов макрофинансовой помощи в качестве второй части пакета. Эта сумма должна помочь Украине удовлетворить ее растущие финансовые потребности в связи с конфликтом с Россией, написал RT.

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