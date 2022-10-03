Мир 03 октября 2022, 02:04 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз предложил сделать исключение из новых антироссийских санкций — СМИ Bloomberg: ЕС предложил сделать исключение из антироссийских санкций РИА «Новости»

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Евросоюз предложил сделать одно исключение из нового пакета санкций против России. Речь идет о лоцманах, которым хотят разрешить проводить суда с энергоносителями через проливы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

«ЕС предложил исключить услуги лоцманов из санкций в отношении России, которые должны вступить в силу в декабре», — заявили авторы статьи.

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Если решение будет положительным, то судовладельцы смогут нанимать лоцманов-специалистов для провода судов через проливы. В частности, это касается территории Дании, через которую транспортируют российскую нефть. По словам собеседников агентства, страны Евросоюза сейчас обсуждают предложение.

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Ранее сообщалось, что антироссийские санкции могут помешать работе перевалочного морского пункта в Дании. Если ограничительные меры примут, то судовладельцы больше не смогут пользоваться услугами лоцманов-специалистов из европейских компаний для провода судов через датские проливы. ЕС планирует ввести восьмой пакет санкций против России.

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