Евросоюз потребовал вернуть скульптуры Парфенона из Великобритании в Грецию

Греция, Италия, Испания и Кипр стали инициаторами внесения нового условия в мандат о переговорах между ЕС и Великобританией. Теперь обе стороны обязаны рассматривать «случаи, связанные с возвратом или компенсацией незаконно изъятых культурных объектов в страны их происхождения».

Представитель ЕС заявил Financial Times, что новое условие касается, в первую очередь, контрабанды культурных ценностей. Однако Греция настояла на важности этого пункта для страны.

Напомним, в конце XIX века британский посол в Константинополе лорд Элгин вывез с греческой территории скульптуры Парфенона. Сейчас они находятся в Британском музее. Министр культуры Греции Антонис Самарас уже предлагал Британскому музею вернуть скульптуры и фриз Парфенона в 2009 году, сообщила газета «Взгляд».