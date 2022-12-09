Мир 09 декабря 2022, 22:18 Евросоюз потребовал отменить контракты о закупке вакцин от коронавируса Еврокомиссию призвали срочно сократить контракты на поставку вакцин от COVID-19 в ЕС Pxhere

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Еврокомиссию призвали в срочном порядке сократить контракты на поставку вакцин от COVID-19, поскольку склады переполнены вакциной. Сейчас страны Евросоюза обращаются к фармакологическим компаниям с просьбой войти в положение и отменить часть предзаказов, сделанных еще в 2020 году. Об этом министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек, отметил ТАСС.

Свое заявление Валек сделал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров здравоохранения в Брюсселе, которая прошла 9 декабря.

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«Страны ЕС переполнены вакциной от COVID-19. Я скажу как врач, это совершенно неприемлемо, что мы должны закупать вакцины, что мы должны платить за вакцины, которые, как мы точно знаем, не сможем использовать», — отметил Валек.

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Он добавил, что верит в то, что Евросоюзу удастся договориться с производителями о сокращении контрактов.

На сегодня страны Евросоюза уже получили столько вакцин от коронавируса, по словам Валека, что этого количества хватит для покрытия потребности ЕС в вакцинации минимум до конца 2023 года.