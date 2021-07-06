Евросоюз потребовал от Белоруссии освободить Бабарико

Приговор бывшему кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико в Евросоюзе назвали несправедливым и потребовали немедленного освобождения политика. Об этом говорится в официальном заявлении Службы внешних связей ЕС.

Авторы отметили, что Бабарико пытался реализовать свое право принять участие в качестве кандидата в президентских выборах в Белоруссии. Но в результате его приговорили к 14 годам лишения свободы.

«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за реализацию своих прав», — говорится в сообщении.

Евросоюз пообещал, что продолжит работу для привлечения к ответственности всех причастных к репрессиям в Белоруссии. Во внешнеполитическом ведомстве не исключили, что продолжат вводить новые санкции против Минска.

Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Его обвинили в получении крупных взяток и легализации преступного дохода. До своего участия в политической деятельности Виктор Бабарико занимал должность главы Белгазпромбанка.

Адвокаты осужденного политика пообещали, что обжалуют обвинительный приговор и добьются его отмены.