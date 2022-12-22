Мир 22 декабря 2022, 18:33 Евросоюз попросили расследовать коммерческую деятельность семьи главы Еврокомиссии Newsbreak: евродепутаты попросили расследовать деятельность семьи главы ЕК фон дер Ляйен Unsplash

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Парламентарии попросили Евросоюз заняться расследованием коммерческой деятельности семейства главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщил портал Newsbreak со ссылкой на письмо семи депутатов партии «зеленых».

Инициативная группа обратилась к ЕС из-за финансирования компании Orgenesis Inc., которая получила от Еврокомиссии 320 миллионов евро. Супруг фон дер Ляйен занимает в организации должность медицинского директора.

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Депутаты адресовали письмо вице-президенту ЕК, еврокомиссару по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вере Юровой. Парламентарии указали в обращении на важность расследования.

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Пользователи Twitter назвали главу Еврокомиссии показушницей. Некоторые подписчики заявили, что поведение фон дер Ляйен при поддержке киевского режима лицемерно, так как она отодвинула внутренние проблемы содружества на второй план. Они оставили свои комментарии под постом политика, где глава ЕК опубликовала видео, на котором в здании Еврокомиссии отключили свет в знак солидарности.