Евросоюз пообещал «сильный ответ» в случае санкций США против Франции

«Это недостойно союзника, и это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам — Франции и вообще Европе», — заявил Ле Мэр и уточнил, что ЕС готов ответить в случае введения санкций.

Отмечается, что летом текущего года французский парламент принял закон о налоге на услуги компаний Amazon, Apple, Google и Facebook. Критика со стороны США не заставила себя ждать.

Ранее торговый представитель США подготовил доклад о дискриминационной политике Франции в отношении цифровых компаний Соединенных Штатов.

Американские власти пригрозили ввести пошлины по ставке до 100% на товары французского производства объемом до 2,4 миллиарда долларов.